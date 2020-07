L’entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a donné une interview lors d’un événement promotionnel du LJ Sports Group, où il a parlé de toute l’actualité du monde du tennis, mais en mettant davantage l’accent sur Roger Federer et sur la façon dont il se remet de la blessure au genou qui l’a empêché de jouer au tennis cette saison.

Il admet également avoir des doutes sur le retour du tennis aux États-Unis. « Tout est sous contrôle et nous planifions déjà la prochaine saison. J’aimerais que la même chose se produise en 2017, à son retour », a-t-il déclaré concernant la forme du joueur suisse. Concernant le nombre de titres en Grand Chelem de son protégé, Ljubicic est très clair : « Il joue au tennis pour l’amour du sport et non pour gagner plus de titres que quiconque. Nous ferons tout notre possible pour obtenir de bons résultats, mais ce n’est pas notre grand objectif. Il n’est pas obsédé par le nombre de titres en Grand Chelem. »

L’entraîneur bosnien émet également quelques doutes sur la reprise du tennis aux États-Unis : « Comment le tennis va-t-il redémarrer ? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas en paix et je sais mieux comment est la situation aux États-Unis. Il est très risqué pour les joueurs et le personnel des tournois de pouvoir jouer les tournois en un mois. Nous verrons comment la situation évolue, même si je ne reste pas positif. »