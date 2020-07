Membre de l’équipe de Roger Federer depuis 2016, Ivan Ljubicic a contribué au retour au sommet du Suisse en remportant trois titres du Grand Chelem entre 2017 et 2018. Dans un récent entretien accordé à Novi List, le Croate a confié que le Bâlois sera son dernier joueur sur le circuit : « Roger sera mon dernier joueur en tant que coach. Mon engagement auprès du projet de Roger est total. Mais Roger et moi allons plus loin, mon travail avec lui est absolu et il n’y a aucun problème. Après sa carrière, je me consacrerai à 100 % à ce qui me rend heureux. Ensuite, je pourrai aider les joueurs d’une manière que nous jugerons la meilleure. Pour l’instant, en ce qui concerne la partie coaching, c’est exclusivement Roger. Le reste, c’est du marketing et du sponsoring. »

Ivan Ljubicic est le co-fondateur de LJ Sports Group, une agence qui « permet aux athlètes de se concentrer uniquement sur l’entraînement et leurs performances sur le terrain » comme il l’a expliqué dans l’interview.