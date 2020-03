Le quotidien suisse allemand Tages Anzeiger a réussi à « arracher » quelques mots de la bouche d’Ivan Ljubicic concernant Roger Federer. Le Croate se veut rassurant : « Jusqu’à présent, la réhabilitation est excellente. J’espère être bientôt avec lui sur le terrain » avant de préciser qu’il n’envisageait pas une seule seconde de pouvoir pour l’instant cracher un autre joueur. Ivan a aussi précisé : « Federer est ma première, deuxième et troisième priorité. Je suis disponible pendant les 52 semaines de l’année et je le resterai tant qu’il voudra continuer à jouer. Je lui serai redevable tout ma vie car cela a été et ce sera toujours un vrai privilège de travailler avec Roger. »