Lors d’une inter­view accordée la La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, l’ex‐numéro 3 mondial et ancien coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic (aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la FFT), a voulu voir le côté positif des choses pour Jannik Sinner à quelques jours de Wimbledon (29 juin au 13 juillet).

« Ça a été un coup dur, un coup très dur pour Sinner (battu en cinq manches par Alcaraz en finale de Roland‐Garros, alors qu’il menait deux sets à zéro, ndlr). Mais vous savez comment effacer un coup pareil ? En conti­nuant et en ayant la possi­bi­lité de remporter un Grand Chelem. La bonne nouvelle, c’est que c’est le moment idéal car, si vous connaissez une désillu­sion à Paris, vous avez trois semaines pour vous remettre dans le bain. Si cela t’ar­rive à l’US Open, tu dois attendre jusqu’en Australie, et entre l’Australie et Paris, c’est encore plus long ».