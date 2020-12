Ivan Ljubicic a donné une longue et très intéressante interview à Tennis Magazine Italie. C’est d’autant plus instructif après les déclarations récentes de Roger Federer même s’il est clair que cet entretien a été livré avant les confidences du Suisse.

En effet, le Croate n’a jamais évoqué la retraite possible de son poulain, et dans ces propos on ne sent pas le moindre doute, tout le contraire finalement de que l’on a vécu dimanche soir sur le plateau de la RTS.

Mieux, Ivan insiste même sur la capacité incroyable que Roger possède pour très vite se replonger dans le rythme après avoir une longue convalescence, une capacité qui selon lui n’est pas un don, mais le fruit d’un vrai travail : « Reprendre le tennis ne pose pas de soucis. Même quand Roger reste des semaines sans jouer, la facilité qu’il a à trouver les sensations est incroyable. De l’extérieur, cela peut sembler un don naturel, mais cette aisance n’est pas quelque chose qui vient de nulle part : ce sont aussi des milliers et les milliers d’heures de répétition qui ont construit cette apparente fluidité. Comme si tout se passait sans effort : mais l’effort s’est effectivement produit dans sa vie d’athlète »