Ivan Ljubicic a donne une inter­view au Messaggero où il aborde plusieurs sujets et notam­ment l’après Big 3 : « Le scénario des prochaines années sera le même qu’a­près Sampras‐Agassi, plusieurs vain­queurs diffé­rents d’un même Grand Chelem. Ferrero, Gaudio, Moya, Hewitt, Safin. Un tennis plus « normal et clas­sique que celui imposé par les trois monstres » explique le Croate.

Concernant Novak, il pense qu’il sera surement présent à Bercy et logi­que­ment à Turin pour les ATP Finals.