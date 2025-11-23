Ivan Ljubicic avait des compter à régler et des messages à faire passer lors de sa récente inter­view accordée à L’Équipe.

Quelques jours après le fiasco de l’équipe de France de Coupe Davis face à la Belgique, le respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis a dressé un premier bilan du tennis trico­lore alors que la saison 2025 touche à sa fin.

Et après avoir répri­mandé Corentin Moutet pour son fameux coup de folie, qui a coûté très cher aux Bleus face à nos voisins belges, le Croate n’a pas hésité à mettre la pres­sion sur le grand espoir du tennis masculin : Moïse Kouamé, seule­ment âgé de 16 ans.

« Pour les garçons, il y a Moïse Kouamé et les cham­pions du monde U14 Mario Vukovic (vain­queur des Petits As 2025), Samuel Dakessian et Evan Giurescu. Concernant Kouamé, il s’en­traîne toujours avec Philippe Dehaes, mais il peut utiliser toutes les struc­tures du CNE, de l’ana­lyse vidéo à la prépa­ra­tion physique. Il n’y a personne au monde qui dispose d’une struc­ture si forte et si profes­sion­nelle. On ne pourra pas dire qu’on n’a pas tout fait pour lui. Chez les filles, il y a notam­ment Ksenia Efremova, qui s’en­traîne avec le Slovaque Vladimir Platenik, et Daniel Baranes (cham­pionne de France 13–14 ans) qui travaille à Cannes, à l’Elite Tennis Center de Jean‐René Lisnard. Elle avait quitté le centre, mais j’ai insisté pour qu’elle y retourne. »

À noter que Kouamé, actuel 873e mondial, n’a plus joué en compé­ti­tion depuis le 1er juillet à cause d’une bles­sure au dos.