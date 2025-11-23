Ivan Ljubicic avait des compter à régler et des messages à faire passer lors de sa récente interview accordée à L’Équipe.
Quelques jours après le fiasco de l’équipe de France de Coupe Davis face à la Belgique, le responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis a dressé un premier bilan du tennis tricolore alors que la saison 2025 touche à sa fin.
Et après avoir réprimandé Corentin Moutet pour son fameux coup de folie, qui a coûté très cher aux Bleus face à nos voisins belges, le Croate n’a pas hésité à mettre la pression sur le grand espoir du tennis masculin : Moïse Kouamé, seulement âgé de 16 ans.
« Pour les garçons, il y a Moïse Kouamé et les champions du monde U14 Mario Vukovic (vainqueur des Petits As 2025), Samuel Dakessian et Evan Giurescu. Concernant Kouamé, il s’entraîne toujours avec Philippe Dehaes, mais il peut utiliser toutes les structures du CNE, de l’analyse vidéo à la préparation physique. Il n’y a personne au monde qui dispose d’une structure si forte et si professionnelle. On ne pourra pas dire qu’on n’a pas tout fait pour lui. Chez les filles, il y a notamment Ksenia Efremova, qui s’entraîne avec le Slovaque Vladimir Platenik, et Daniel Baranes (championne de France 13–14 ans) qui travaille à Cannes, à l’Elite Tennis Center de Jean‐René Lisnard. Elle avait quitté le centre, mais j’ai insisté pour qu’elle y retourne. »
À noter que Kouamé, actuel 873e mondial, n’a plus joué en compétition depuis le 1er juillet à cause d’une blessure au dos.
