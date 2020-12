L’interview donnée à Tennis Magazine Italie par Ivan Ljubicic est dense. Le Croate se livre avec sincérité, ses multiples fonctions dans le monde du tennis garantissent une analyse précise et pragmatique. Interrogé sur la période qui va succéder à cet âge d’or du Big 3, Ivan Ljubivic n’est pas plus inquiet que cela car il affirme que Roger et Rafa seront éternellement actifs même s’ils ne joueront plus. On a préféré vous proposez l’extrait complet sur ce sujet :

En parlant d’intérêt : après une époque sensationnelle comme celle de Federer, Nadal et Djokovic, est-il concevable qu’il puisse continuer à attirer de la même manière ?

Remplacer Federer et Nadal sera difficile. Mais je ne pense pas que le tennis soit en danger en tant que sport : il a également été pensé après Borg et McEnroe, ou après Agassi et Sampras. Peut-être qu’à court terme, ceux qui gagneront après eux n’auront pas le même attrait, le même charisme. Mais peut-être qu’il l’achètera avec le temps. Mais il y a une chose qui me console.

Quel est ?

Qu’ils sont tous les deux amoureux du tennis. Quand ils arrêteront de jouer, Roger et Rafa ne disparaîtront pas. Il y en a d’autres numéros qui, une fois arrêtés, personne ne les a revus. Roger et Rafa non, ils resteront.

À quel titre ? Costume ou cravate ?

Eh bien, je ne décide pas cela. Nadal a déjà sa propre académie. Roger son agence, puis il a créé la Laver Cup… Après ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment les choses vont se passer. À mon avis, ils ne feront rien à plein temps.