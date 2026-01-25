« Après réflexion avec mon staff, j’ai pris la déci­sion diffi­cile de ne pas parti­ciper à la prochaine rencontre de Coupe Davis. Pour aborder cette première partie de saison et tenir mes objec­tifs, j’ai choisi de me concen­trer sur les prochains tour­nois et notam­ment ceux sur dur indoor. Porter le maillot bleu reste une fierté et je souhaite tout le meilleur à l’équipe pour cette rencontre ! », a annoncé Ugo Humbert, quelques jours après sa défaite en finale du tournoi d’Adélaïde suivie de son élimi­na­tion au premier tour de l’Open d’Australie face à Ben Shelton.

Cette déci­sion du 33e joueur de refuser la sélec­tion pour le premier tour de Coupe Davis face à la Slovaquie (au Portel le 6 et 7 février), afin de parti­ciper à l’ATP 250 de Montpellier, ne passe pas du côté du respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic.

L’ancien entraî­neur de Roger Federer a dit tout ce qu’il pensait de ce choix d’Ugo Humbert lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« C’est triste, on est triste. Pour moi, la Coupe Davis a toujours été très impor­tante. Et en France, j’avais la sensa­tion que c’était la chose la plus impor­tante pour tous les joueurs. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Donc voilà, il faudra jouer sans lui. Après, je trouve que c’est un peu bizarre d’avoir un tournoi du circuit prin­cipal en France (Montpellier) en même temps qu’une rencontre de l’équipe de France. À l’époque où je jouais, cela n’exis­tait pas. On avait des semaines avec unique­ment la Coupe Davis… Je comprends beau­coup mieux un Jannik Sinner (à qui il est arrivé de zapper une sélec­tion en équipe d’Italie) qui prend des semaines pour récu­pérer ou pour s’en­traîner. Mais disputer un tournoi plutôt qu’une rencontre de Coupe Davis, pour moi, c’est diffi­cile à accepter. »