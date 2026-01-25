« Après réflexion avec mon staff, j’ai pris la décision difficile de ne pas participer à la prochaine rencontre de Coupe Davis. Pour aborder cette première partie de saison et tenir mes objectifs, j’ai choisi de me concentrer sur les prochains tournois et notamment ceux sur dur indoor. Porter le maillot bleu reste une fierté et je souhaite tout le meilleur à l’équipe pour cette rencontre ! », a annoncé Ugo Humbert, quelques jours après sa défaite en finale du tournoi d’Adélaïde suivie de son élimination au premier tour de l’Open d’Australie face à Ben Shelton.
Cette décision du 33e joueur de refuser la sélection pour le premier tour de Coupe Davis face à la Slovaquie (au Portel le 6 et 7 février), afin de participer à l’ATP 250 de Montpellier, ne passe pas du côté du responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), Ivan Ljubicic.
L’ancien entraîneur de Roger Federer a dit tout ce qu’il pensait de ce choix d’Ugo Humbert lors d’une interview accordée à L’Equipe.
« C’est triste, on est triste. Pour moi, la Coupe Davis a toujours été très importante. Et en France, j’avais la sensation que c’était la chose la plus importante pour tous les joueurs. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Donc voilà, il faudra jouer sans lui. Après, je trouve que c’est un peu bizarre d’avoir un tournoi du circuit principal en France (Montpellier) en même temps qu’une rencontre de l’équipe de France. À l’époque où je jouais, cela n’existait pas. On avait des semaines avec uniquement la Coupe Davis… Je comprends beaucoup mieux un Jannik Sinner (à qui il est arrivé de zapper une sélection en équipe d’Italie) qui prend des semaines pour récupérer ou pour s’entraîner. Mais disputer un tournoi plutôt qu’une rencontre de Coupe Davis, pour moi, c’est difficile à accepter. »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 10:24