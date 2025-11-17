AccueilATPLjubicic sur Alcaraz et Sinner : "Même si quelqu'un devait se rapprocher...
ATP

Ljubicic sur Alcaraz et Sinner : « Même si quel­qu’un devait se rappro­cher d’eux sur le plan tech­nique et physique, il reste­rait un écart en termes d’ex­pé­rience. D’ici deux ou trois ans, honnê­te­ment, je ne vois personne qui puisse se hisser à leur niveau »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

652

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), s’est exprimé sur la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Et il est plutôt pessi­miste pour leurs poten­tiels concur­rents à moyen terme. 

« Il se peut que quel­qu’un s’in­ter­cale, mais cela prendra du temps. Quand on parle de « s’in­ter­caler » à ce niveau, on entend être compé­titif de manière continue, ne pas obtenir un seul résultat, mais rester là pendant une année entière. Ils ont une expé­rience des grandes scènes bien supé­rieure à tous les autres. Donc, même si quel­qu’un devait se rappro­cher d’eux sur le plan tech­nique et physique, il reste­rait un écart en termes d’ex­pé­rience. Un éven­tuel « troi­sième larron » doit encore faire ses preuves. D’ici deux ou trois ans, honnê­te­ment, je ne vois personne qui puisse se hisser à leur niveau. »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 14:58

Article précédent
Steve Darcis, capi­taine belge, avant d’af­fronter la France : « Ce n’est pas l’équipe d’avant qui faisait rêver, avec Tsonga, Gasquet et Monfils, mais sur le papier, ils sont meilleurs que nous »
Article suivant
Benoît Maylin tranche entre Alcaraz et Sinner : « S’il y en a un qui est capable de réaliser le Grand Chelem calen­daire, c’est lui »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.