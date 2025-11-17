Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, aujourd’hui responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), s’est exprimé sur la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Et il est plutôt pessimiste pour leurs potentiels concurrents à moyen terme.
« Il se peut que quelqu’un s’intercale, mais cela prendra du temps. Quand on parle de « s’intercaler » à ce niveau, on entend être compétitif de manière continue, ne pas obtenir un seul résultat, mais rester là pendant une année entière. Ils ont une expérience des grandes scènes bien supérieure à tous les autres. Donc, même si quelqu’un devait se rapprocher d’eux sur le plan technique et physique, il resterait un écart en termes d’expérience. Un éventuel « troisième larron » doit encore faire ses preuves. D’ici deux ou trois ans, honnêtement, je ne vois personne qui puisse se hisser à leur niveau. »
