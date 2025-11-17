Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), s’est exprimé sur la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Et il est plutôt pessi­miste pour leurs poten­tiels concur­rents à moyen terme.

« Il se peut que quel­qu’un s’in­ter­cale, mais cela prendra du temps. Quand on parle de « s’in­ter­caler » à ce niveau, on entend être compé­titif de manière continue, ne pas obtenir un seul résultat, mais rester là pendant une année entière. Ils ont une expé­rience des grandes scènes bien supé­rieure à tous les autres. Donc, même si quel­qu’un devait se rappro­cher d’eux sur le plan tech­nique et physique, il reste­rait un écart en termes d’ex­pé­rience. Un éven­tuel « troi­sième larron » doit encore faire ses preuves. D’ici deux ou trois ans, honnê­te­ment, je ne vois personne qui puisse se hisser à leur niveau. »