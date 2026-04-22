Titré à Barcelone dimanche dernier, Arthur Fils impressionne depuis son retour de blessure début février.
Lors d’une interview accordée à L’Equipe, l’ex numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la FFT, Ivan Ljubicic, a évoqué l’apport de Goran Ivanisevic, co‐entraîneur du Français depuis deux mois.
« Goran a beaucoup d’expérience, je pense qu’il va surtout calmer un peu l’atmosphère, parce que je trouve que l’ambiance autour d’Arthur, c’était très énergétique, avec beaucoup de feu (sourires). Et Goran, c’est quelqu’un qui calme et qui est très objectif. Il te dit les choses exactement comme elles sont, et ça, je pense qu’il va lui apporter surtout du calme à un très haut niveau. Goran a connu des clans animés, comme celui de Novak Djokovic, exactement, à la différence que l’énergie de Djokovic est parfois une énergie négative. Avec Arthur, ce n’est pas ça. Mais c’est vrai que pour ‘agiter’ Goran, ce n’est pas simple ! Il a vécu beaucoup de choses, et pour l’exciter, il faut faire des choses différentes que de gagner un ATP 500 »
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 13:43