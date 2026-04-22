Titré à Barcelone dimanche dernier, Arthur Fils impres­sionne depuis son retour de bles­sure début février.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, l’ex numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT, Ivan Ljubicic, a évoqué l’ap­port de Goran Ivanisevic, co‐entraîneur du Français depuis deux mois.

« Goran a beau­coup d’ex­pé­rience, je pense qu’il va surtout calmer un peu l’at­mo­sphère, parce que je trouve que l’am­biance autour d’Arthur, c’était très éner­gé­tique, avec beau­coup de feu (sourires). Et Goran, c’est quel­qu’un qui calme et qui est très objectif. Il te dit les choses exac­te­ment comme elles sont, et ça, je pense qu’il va lui apporter surtout du calme à un très haut niveau. Goran a connu des clans animés, comme celui de Novak Djokovic, exac­te­ment, à la diffé­rence que l’énergie de Djokovic est parfois une énergie néga­tive. Avec Arthur, ce n’est pas ça. Mais c’est vrai que pour ‘agiter’ Goran, ce n’est pas simple ! Il a vécu beau­coup de choses, et pour l’ex­citer, il faut faire des choses diffé­rentes que de gagner un ATP 500 »