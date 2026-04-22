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Ljubicic sur Fils, coaché par Ivanisevic : « L’énergie de Djokovic est parfois une énergie néga­tive. Avec Arthur, ce n’est pas ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Barcelone dimanche dernier, Arthur Fils impres­sionne depuis son retour de bles­sure début février. 

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, l’ex numéro 3 mondial, ancien coach de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la FFT, Ivan Ljubicic, a évoqué l’ap­port de Goran Ivanisevic, co‐entraîneur du Français depuis deux mois. 

« Goran a beau­coup d’ex­pé­rience, je pense qu’il va surtout calmer un peu l’at­mo­sphère, parce que je trouve que l’am­biance autour d’Arthur, c’était très éner­gé­tique, avec beau­coup de feu (sourires). Et Goran, c’est quel­qu’un qui calme et qui est très objectif. Il te dit les choses exac­te­ment comme elles sont, et ça, je pense qu’il va lui apporter surtout du calme à un très haut niveau. Goran a connu des clans animés, comme celui de Novak Djokovic, exac­te­ment, à la diffé­rence que l’énergie de Djokovic est parfois une énergie néga­tive. Avec Arthur, ce n’est pas ça. Mais c’est vrai que pour ‘agiter’ Goran, ce n’est pas simple ! Il a vécu beau­coup de choses, et pour l’ex­citer, il faut faire des choses diffé­rentes que de gagner un ATP 500 »

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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