C’est évidemment l’un des grands sujets de discussion alors que les ATP Finals battent leur plein : que se serait‐il passé si Jannik Sinner avait été présent ? Une chose est sûre, l’Italien manque à beaucoup de monde.
Interrogé par nos confrères de La Gazzetta dello Sport, Ivan Ljubicic, qui a rencontré Jannik Sinner juste avant de se rendre à Turin, a donné quelques nouvelles du champion italien.
Selon le Croate, Sinner suit scrupuleusement son protocole de récupération et ne prendra aucun risque concernant son retour à la compétition. Il insiste également sur la nécessité de ne pas lui mettre de pression.
« J’ai vu Sinner à Monte‐Carlo avant de venir à Turin. Il était souriant et m’a dit qu’il suivait tous les protocoles. Il reviendra quand il sera prêt, ne lui mettez pas la pression » a déclaré Ivan Ljubicic.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 11:43