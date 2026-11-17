C’est évidem­ment l’un des grands sujets de discus­sion alors que les ATP Finals battent leur plein : que se serait‐il passé si Jannik Sinner avait été présent ? Une chose est sûre, l’Italien manque à beau­coup de monde.

Interrogé par nos confrères de La Gazzetta dello Sport, Ivan Ljubicic, qui a rencontré Jannik Sinner juste avant de se rendre à Turin, a donné quelques nouvelles du cham­pion italien.

Selon le Croate, Sinner suit scru­pu­leu­se­ment son proto­cole de récu­pé­ra­tion et ne prendra aucun risque concer­nant son retour à la compé­ti­tion. Il insiste égale­ment sur la néces­sité de ne pas lui mettre de pression.

Ivan Ljubicic alla @Gazzetta_it : “Ho visto #Sinner a Montecarlo prima di venire a Torino. Era sorri­dente e mi ha detto che stava seguendo tutti i proto­colli. Rientrerà quando sarà pronto, non mettegli fretta” pic.twitter.com/gOk3hz63EF — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 16, 2026

« J’ai vu Sinner à Monte‐Carlo avant de venir à Turin. Il était souriant et m’a dit qu’il suivait tous les proto­coles. Il reviendra quand il sera prêt, ne lui mettez pas la pres­sion » a déclaré Ivan Ljubicic.