Particulièrement demandé par la presse du monde entier après la retraite offi­cielle de Roger Federer, son joueur de 2016 à 2022, Ivan Ljubicic, est revenu chez nos confrères espa­gnols de Puntodebreak sur la demi‐finale de Roland‐Garros en 2019 entre le Suisse et Rafael Nadal (remportée en trois sets par l’Espagnol, 6–3, 6–4, 6–2). Un match qui avait été forte­ment perturbé par le vent, ce que regrette l’en­traî­neur croate.

« La demi‐finale de Roland‐Garros 2019 aurait été plus spec­ta­cu­laire et inté­res­sante sans le vent. Je ne peux pas dire que Roger aurait gagné, mais je pense qu’il aurait eu plus d’op­tions sans le vent, mais pas parce que Rafa joue mieux avec le vent, mais parce que le vent enlève des options à Roger. La terre battue n’est pas la surface préférée de Roger et il y a quel­qu’un qui joue beau­coup mieux que lui sur terre battue, mais il reste l’un des meilleurs joueurs de tennis sur terre battue », a déclaré Ivan après avoir déjà évoqué plusieurs sujets dont la fameuse finale de Wimbledon la même année face à Novak Djokovic et celle de l’Open d’Australie en 2017 toujours face à Rafael Nadal.