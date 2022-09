Si Ivan Ljubicic a récem­ment reconnu que la défaite de Roger Federer face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon 2019 avait été très diffi­cile à digérer, l’en­traî­neur croate a cette fois fait de curieuses révé­la­tions lors d’une inter­view avec un journal croate à propos de la future retraite de son joueur. D’après lui, le Suisse n’était pas à 100% de ses capa­cités lors de cette édition du Grand Chelem londonien…

Q : Dans l’en­semble, êtes‐vous satis­fait de la coopé­ra­tion avec Federer ?

« J’ai essayé de l’aider à remporter un autre titre du Grand Chelem, et il en a remporté trois, donc je suis satis­fait de cette partie de ma carrière d’en­traî­neur. Dommage qu’en raison de problèmes de santé, il n’ait pas pu donner le meilleur de lui‐même ces dernières années. Il n’était pas non plus en forme en 2019 à Wimbledon lors­qu’il a raté deux balles de match en finale contre Novak. Il s’en­traî­nait avec retenue, entre 60 et 70 % de ses capa­cités. Son corps a fait beau­coup de chemin et il est compré­hen­sible qu’il ait besoin de repos. Il n’y a pas de problèmes entre nous et il n’y en aura jamais. Nous étions amis et nous restons amis. Et nous conti­nue­rons proba­ble­ment à colla­borer sur certaines choses. Il jouera sûre­ment d’autres matches d’ex­hi­bi­tion car il aime telle­ment le tennis qu’il ne peut pas s’en passer. »