« Si nous regar­dons l’impact qu’ils ont eu sur le sport, Nadal et Djokovic ne peuvent pas être comparés à Federer », esti­mait déjà récem­ment Ivan Ljubicic, entraî­neur de Roger de 2016 à 2022 et désor­mais salarié de la Fédération Française de Tennis, lors d’un passage sur la chaîne de télé­vi­sion bulgare Nova TV.

Il a égale­ment tenu à rappeler un fait impor­tant concer­nant le bilan négatif du Suisse face à ses deux plus grands rivaux (16 victoires pour 24 défaites contre Nadal, 23–27 face à Djokovic).

« Certes, ils l’ont battu plus souvent qu’il ne les a battus. Même s’il ne faut pas oublier qu’il a cinq ou six ans de plus », a souligné Ljubicic.

A noter tout de même que Federer a gagné sept de ses huit derniers matchs contre Nadal, entre 2015 et 2019.