Revenant pour Tennis Majors sur le moment où Roger Federer, son ancien joueur, lui a annoncé l’arrêt défi­nitif de sa carrière profes­sion­nelle, Ivan Ljubicic s’est souvenu de cet épisode doulou­reux, autant pour lui que pour le Suisse.

« C’était un appel télé­pho­nique. Mais il n’est pas sorti de nulle part. Cela faisait un certain temps qu’il avait eu des doutes sur son retour. Mais c’était le silence. Je ne savais pas quoi dire, honnê­te­ment. C’est dur de… J’ai ressenti sa douleur. J’ai senti que ce n’était pas un appel télé­pho­nique facile pour lui, alors j’ai essayé de le récon­forter autant que possible, vous savez, mais j’avais aussi besoin de récon­fort, donc c’était un moment diffi­cile, diffi­cile. Mais encore une fois, vous savez, cela n’a pas été une surprise. Nous avions en quelque sorte tous l’im­pres­sion que cela arri­ve­rait plus tôt que tard. »