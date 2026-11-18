Désormais coach de Félix Auger‐Aliassime et toujours conseiller spécial auprès du président de la Fédération fran­çaise de tennis, Ivan Ljubicic s’est exprimé en marge du Masters de Turin dans des propos relayés par Ubitennis.

L’ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer a notam­ment donné sa préfé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Sur le plan tech­nique, je préfère Alcaraz, il a plus de solu­tions. Même si Sinner est spec­ta­cu­laire dans sa façon de frapper la balle. Sa frappe est impres­sion­nante, il fait vrai­ment peur. C’est un peu comme Federer et Djokovic : sur le plan stylis­tique, Roger est plus agréable à regarder, mais Nole a remporté plus de titres. Dans leur façon d’interpréter le tennis, Alcaraz ressemble davan­tage à Federer et Sinner à Djokovic. Alcaraz a des coups d’une puis­sance folle, Sinner une plus grande régu­la­rité. Quand il est au sommet de sa forme, Alcaraz a un petit plus par rapport à Sinner, mais pour les deux, il sera essen­tiel de gérer au mieux leurs problèmes physiques. J’ai été surpris de les voir absents aussi longtemps. »