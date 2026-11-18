Désormais coach de Félix Auger‐Aliassime et toujours conseiller spécial auprès du président de la Fédération française de tennis, Ivan Ljubicic s’est exprimé en marge du Masters de Turin dans des propos relayés par Ubitennis.
L’ancien numéro 3 mondial et ex‐coach de Roger Federer a notamment donné sa préférence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Sur le plan technique, je préfère Alcaraz, il a plus de solutions. Même si Sinner est spectaculaire dans sa façon de frapper la balle. Sa frappe est impressionnante, il fait vraiment peur. C’est un peu comme Federer et Djokovic : sur le plan stylistique, Roger est plus agréable à regarder, mais Nole a remporté plus de titres. Dans leur façon d’interpréter le tennis, Alcaraz ressemble davantage à Federer et Sinner à Djokovic. Alcaraz a des coups d’une puissance folle, Sinner une plus grande régularité. Quand il est au sommet de sa forme, Alcaraz a un petit plus par rapport à Sinner, mais pour les deux, il sera essentiel de gérer au mieux leurs problèmes physiques. J’ai été surpris de les voir absents aussi longtemps. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.