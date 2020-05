Le Croate s’est récemment exprimé dans le quotidien italien la Stampa. Il a notamment évoqué la manière dont les coaches en général travaillent avec les stars du circuit et en tant qu’entraineur de Roger Federer, on peut difficilement mettre sa parole en doute : « Avec les meilleurs joueurs, nous travaillons rarement sur la technique, il est plus courant pour nous de nous concentrer sur les détails. Ces joueurs savent déjà jouer à 100 %, un petit changement technique ne changerait guère leurs performances et leurs résultats, il n’y a pas beaucoup de marge à ce niveau, ils maitrisent finalement leur tennis. Un bon coach doit donc savoir écouter et séparer le côté émotionnel du côté objectif. Ma philosophie est de faire mûrir le joueur, que l’entraîneur ne doive pas tout décider «