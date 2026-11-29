Double vainqueur en Grand Chelem (US Open 2001 et Wimbledon 2002), ancien numéro 1 mondial et actuel capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis, Lleyton Hewitt était récemment l’invité du podcast de l’ATP, The Perfect Serve, animé par l’ex‐joueur américain, Sam Querrey.
Notamment interrogé sur sa grande rivalité avec Roger Federer, le natif d’Adélaïde a évoqué son bilan loin d’être honteux face au Suisse (18−9), et ce, malgré un énorme passage à vide de 15 défaites de rang.
Querrey : « Quel joueur tu ne voudrais pas affronter aujourd’hui ?
Hewitt : Sans doute Roger, simplement parce que j’ai perdu tellement de matchs importants contre lui !
Querrey : Parlons de ta rivalité avec lui. Sais‐tu combien de fois tu as joué contre lui ?
Hewitt : J’ai essayé d’oublier (rires). Il y a une période au milieu qui ne s’est pas déroulée comme je l’espérais. Mais, non, je ne sais pas exactement.
Querrey : 27. Et tu as raison puisque tu as gagné sept des neuf premières confrontations puis tu as enchaîné 15 défaites d’affilée.
Hewitt : Oui, je sais. Le seul point positif, c’est que je pouvais affronter Roger dans beaucoup de grands tournois parce que personne n’arrivait à le battre de toute façon.
Querrey : La plupart des gars ont les même statistiques. Tu as fini par inverser la tendance en le battant en finale de Halle en 2010. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 14:44