Double vain­queur en Grand Chelem (US Open 2001 et Wimbledon 2002), ancien numéro 1 mondial et actuel capi­taine de l’équipe austra­lienne de Coupe Davis, Lleyton Hewitt était récem­ment l’in­vité du podcast de l’ATP, The Perfect Serve, animé par l’ex‐joueur améri­cain, Sam Querrey.

Notamment inter­rogé sur sa grande riva­lité avec Roger Federer, le natif d’Adélaïde a évoqué son bilan loin d’être honteux face au Suisse (18−9), et ce, malgré un énorme passage à vide de 15 défaites de rang.

Querrey : « Quel joueur tu ne voudrais pas affronter aujourd’hui ?

Hewitt : Sans doute Roger, simple­ment parce que j’ai perdu telle­ment de matchs impor­tants contre lui !

Querrey : Parlons de ta riva­lité avec lui. Sais‐tu combien de fois tu as joué contre lui ?

Hewitt : J’ai essayé d’ou­blier (rires). Il y a une période au milieu qui ne s’est pas déroulée comme je l’es­pé­rais. Mais, non, je ne sais pas exac­te­ment.

Querrey : 27. Et tu as raison puisque tu as gagné sept des neuf premières confron­ta­tions puis tu as enchaîné 15 défaites d’af­filée.

Hewitt : Oui, je sais. Le seul point positif, c’est que je pouvais affronter Roger dans beau­coup de grands tour­nois parce que personne n’ar­ri­vait à le battre de toute façon.

Querrey : La plupart des gars ont les même statis­tiques. Tu as fini par inverser la tendance en le battant en finale de Halle en 2010. »