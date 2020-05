Le capitaine de l’équipe d’Australie, mais aussi ex-numéro 1 mondial, Lleyton Hewitt s’est exprimé au sujet de la sortie médiatique de Dominic Thiem au sujet du fonds de soutien validé par les instance du tennis. Lleyton n’a jamais mâché ses mots, et il soutient à 100 % la position de l’Autrichien comme il l’a expliqué au média de son pays The Age : « Je connais Dominic et je comprends parfaitement ce qu’il dit au sujet du fonds de soutien. Personne n’a de problème à donner de l’argent à une organisation pour ceux qui en ont le plus besoin, mais ce qui a été collecté est totalement disproportionné. Nous avons tous rencontré des joueurs de tennis mal classés qui, jour après jour, ne font pas assez d’efforts et sont incapables de se donner à 100 % pour maximiser leur potentiel et progresser dans notre sport. Cela n’a pas de sens que les garçons proches de la 100eme position soient tenus de donner de l’argent à ceux contre lesquels ils ont concouru pour élever leur niveau et atteindre le top 100. »