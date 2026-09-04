Récemment invité à s’exprimer sur Roger Federer, qui vient d’être intronisé au Hall of Fame du tennis à Newport, Lleyton Hewiit n’a pas tari d’éloges sur son ancien collègue du circuit.
Et l’Australien a tenu à mettre en lumière la force mentale du Maestro suisse, trop souvent occultée à son goût.
« On parle souvent de Novak ou de Rafa et de leur force mentale, mais on n’associe pas assez cette qualité à Roger. Federer ne s’est jamais retiré d’un match au cours de toute sa carrière. Cela résume parfaitement son engagement. Qu’il joue bien, mal, qu’il soit en proie à des problèmes physiques ou qu’il porte toute la pression du monde sur ses épaules, il se mettait toujours en position de rivaliser. Et il avait toujours une cible dans le dos. Et pourtant, il continuait à entrer sur le court pour se donner une chance de gagner. Il a été un modèle et un ambassadeur incroyable pour notre sport. Il mérite tous ces honneurs. »
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 20:10