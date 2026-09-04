Récemment invité à s’ex­primer sur Roger Federer, qui vient d’être intro­nisé au Hall of Fame du tennis à Newport, Lleyton Hewiit n’a pas tari d’éloges sur son ancien collègue du circuit.

Et l’Australien a tenu à mettre en lumière la force mentale du Maestro suisse, trop souvent occultée à son goût.

« On parle souvent de Novak ou de Rafa et de leur force mentale, mais on n’as­socie pas assez cette qualité à Roger. Federer ne s’est jamais retiré d’un match au cours de toute sa carrière. Cela résume parfai­te­ment son enga­ge­ment. Qu’il joue bien, mal, qu’il soit en proie à des problèmes physiques ou qu’il porte toute la pres­sion du monde sur ses épaules, il se mettait toujours en posi­tion de riva­liser. Et il avait toujours une cible dans le dos. Et pour­tant, il conti­nuait à entrer sur le court pour se donner une chance de gagner. Il a été un modèle et un ambas­sa­deur incroyable pour notre sport. Il mérite tous ces honneurs. »