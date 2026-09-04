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Lleyton Hewitt : « On parle souvent de la force mentale de Nadal et Djokovic, mais pas celle de Federer, alors qu’il n’a jamais aban­donné un match de toute sa carrière »

Par
Thomas S
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Récemment invité à s’ex­primer sur Roger Federer, qui vient d’être intro­nisé au Hall of Fame du tennis à Newport, Lleyton Hewiit n’a pas tari d’éloges sur son ancien collègue du circuit. 

Et l’Australien a tenu à mettre en lumière la force mentale du Maestro suisse, trop souvent occultée à son goût. 

« On parle souvent de Novak ou de Rafa et de leur force mentale, mais on n’as­socie pas assez cette qualité à Roger. Federer ne s’est jamais retiré d’un match au cours de toute sa carrière. Cela résume parfai­te­ment son enga­ge­ment. Qu’il joue bien, mal, qu’il soit en proie à des problèmes physiques ou qu’il porte toute la pres­sion du monde sur ses épaules, il se mettait toujours en posi­tion de riva­liser. Et il avait toujours une cible dans le dos. Et pour­tant, il conti­nuait à entrer sur le court pour se donner une chance de gagner. Il a été un modèle et un ambas­sa­deur incroyable pour notre sport. Il mérite tous ces honneurs. »

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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