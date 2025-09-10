Lleyton Hewitt a été rattrapé par la patrouille.

Le capi­taine austra­lien a en effet écopé d’une suspen­sion de deux semaines et d’une amende de 30 000 dollars pour conduite offen­sante dans le cadre du programme anti­do­page. C’est l’ITIA (l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis) qui a annoncé la déci­sion ce mercredi suite à une déci­sion d’un tribunal indépendant.

L’ancien numéro 1 mondial pourra néan­moins s’as­seoir sur le banc face à la Belgique ce week‐end en Coupe Davis comme l’a expliqué l’ITIA dans son communiqué.

https://twitter.com/itia_tennis/status/1965732884943352103

« Suite à une enquête de l’ITIA, Hewitt, 44 ans, a été inculpé le 6 janvier 2025 d’in­frac­tion à l’ar­ticle 7.15.1.1 du PADT (conduite offen­sante envers un agent de contrôle anti­do­page), après avoir bous­culé un accom­pa­gna­teur anti­do­page béné­vole de 60 ans à l’issue de la demi‐finale de la Coupe Davis, perdue par l’Australie contre l’Italie, à Malaga, en Espagne, le 23 novembre 2024. La sanc­tion a été suspendue du 24 septembre 2025 au 7 octobre 2025, afin de ne pas être « injus­te­ment puni­tive » pour Hewitt en impac­tant son calen­drier de Coupe Davis, et de permettre un appel avant son entrée en vigueur. À ce jour, aucun appel n’a été interjeté. »