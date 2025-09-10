Lleyton Hewitt a été rattrapé par la patrouille.
Le capitaine australien a en effet écopé d’une suspension de deux semaines et d’une amende de 30 000 dollars pour conduite offensante dans le cadre du programme antidopage. C’est l’ITIA (l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis) qui a annoncé la décision ce mercredi suite à une décision d’un tribunal indépendant.
L’ancien numéro 1 mondial pourra néanmoins s’asseoir sur le banc face à la Belgique ce week‐end en Coupe Davis comme l’a expliqué l’ITIA dans son communiqué.
« Suite à une enquête de l’ITIA, Hewitt, 44 ans, a été inculpé le 6 janvier 2025 d’infraction à l’article 7.15.1.1 du PADT (conduite offensante envers un agent de contrôle antidopage), après avoir bousculé un accompagnateur antidopage bénévole de 60 ans à l’issue de la demi‐finale de la Coupe Davis, perdue par l’Australie contre l’Italie, à Malaga, en Espagne, le 23 novembre 2024. La sanction a été suspendue du 24 septembre 2025 au 7 octobre 2025, afin de ne pas être « injustement punitive » pour Hewitt en impactant son calendrier de Coupe Davis, et de permettre un appel avant son entrée en vigueur. À ce jour, aucun appel n’a été interjeté. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 14:24