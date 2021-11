Au cours d’un entre­tien « Souviens‐toi » avec nos confrères du Télégramme, Michael Llodra, ancien 21e mondial en simple et lauréat de trois Grands Chelems en double, a évoqué le joueur qu’il admi­rait le plus lors­qu’il évoluait encore sur le circuit. Et c’est un certain Roger Federer qui a retenu son toute son attention…

« J’ai eu la chance de l’affronter plusieurs fois. On a un an d’écart, je le connais depuis mes 12 ans. Nous avons grandi ensemble. Je ne pensais pas qu’il ferait une carrière aussi mons­trueuse. C’était un très bon joueur, on voyait qu’il avait des faci­lités, mais de là à prédire qu’il allait devenir le ou l’un des plus grands joueurs de tous les temps… Il avait des fulgu­rances mais il était un peu nerveux et avait des hauts et des bas. Dès qu’il est parvenu à régler ça, c’est devenu un tout autre joueur. Il a une telle faci­lité, tous ses coups sont parfaits. »