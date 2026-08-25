Quelques jours après l’annonce de son forfait pour l’US Open, Jannik Sinner ne se laisse pas abattre et prépare déjà la fin de saison.

Touché au niveau du genou, l’Italien suit au jour le jour l’évolution de cette bles­sure tout en conti­nuant à s’entraîner à un rythme raisonnable.

Et d’après les infor­ma­tions de certains de nos confrères, l’objectif pour l’actuel numéro 1 mondial serait un retour à l’occasion de la tournée asiatique.

Mañana de pruebas para Sinner en el J‑Medical de Turín.



Después de verle entrenar a un ritmo contro­lado, el plan es seguir estu­diando cómo evolu­ciona la infla­ma­ción de la rodilla con esos ligeros estí­mulos.



Su idea es volver en la gira asiá­tica, dentro de un mes. https://t.co/oMWQbzKHIT — José Morón (@jmgmoron) August 25, 2026

« Matinée d’es­sais pour Sinner au J‑Medical de Turin. Après l’avoir vu s’en­traîner à un rythme contrôlé, le plan est de conti­nuer à étudier comment évolue l’in­flam­ma­tion du genou avec ces légers stimuli. Son idée est de revenir pour le circuit asia­tique, dans un mois », a écrit le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, sur son compte Twitter.