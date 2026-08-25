Quelques jours après l’annonce de son forfait pour l’US Open, Jannik Sinner ne se laisse pas abattre et prépare déjà la fin de saison.
Touché au niveau du genou, l’Italien suit au jour le jour l’évolution de cette blessure tout en continuant à s’entraîner à un rythme raisonnable.
Et d’après les informations de certains de nos confrères, l’objectif pour l’actuel numéro 1 mondial serait un retour à l’occasion de la tournée asiatique.
« Matinée d’essais pour Sinner au J‑Medical de Turin. Après l’avoir vu s’entraîner à un rythme contrôlé, le plan est de continuer à étudier comment évolue l’inflammation du genou avec ces légers stimuli. Son idée est de revenir pour le circuit asiatique, dans un mois », a écrit le journaliste espagnol, José Moron, sur son compte Twitter.
Publié le mardi 25 août 2026 à 15:15