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L’objectif de Sinner après son forfait à l’US Open

Par
Thomas S
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Quelques jours après l’annonce de son forfait pour l’US Open, Jannik Sinner ne se laisse pas abattre et prépare déjà la fin de saison. 

Touché au niveau du genou, l’Italien suit au jour le jour l’évolution de cette bles­sure tout en conti­nuant à s’entraîner à un rythme raisonnable.

Et d’après les infor­ma­tions de certains de nos confrères, l’objectif pour l’actuel numéro 1 mondial serait un retour à l’occasion de la tournée asiatique. 

« Matinée d’es­sais pour Sinner au J‑Medical de Turin. Après l’avoir vu s’en­traîner à un rythme contrôlé, le plan est de conti­nuer à étudier comment évolue l’in­flam­ma­tion du genou avec ces légers stimuli. Son idée est de revenir pour le circuit asia­tique, dans un mois », a écrit le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, sur son compte Twitter.

Publié le mardi 25 août 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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