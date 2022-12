Après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime (7−6, 7–6) sur la World Tennis League, le tournoi d’ex­hi­bi­tion à Dubaï, Dominic Thiem, auteur d’une deuxième partie de saison promet­teuse après son retour d’une longue bles­sure au poignet, a évoqué ses ambi­tions pour la saison à venir.

« La direc­tion était défi­ni­ti­ve­ment la bonne. Pourtant, je ne jouais plus à mon meilleur niveau et c’est ce que je voulais changer pendant l’in­ter­saison. J’ai vrai­ment l’im­pres­sion d’être sur la bonne voie et, en même temps, les attentes augmentent pour la nouvelle année. Ce sera très diffi­cile, car je ne suis pas tête de série et je peux affronter n’im­porte qui au début de n’im­porte quel tournoi. Mais je suis en forme, je suis heureux de jouer et j’ai hâte de commencer. Mon objectif est de conti­nuer ma montée en puis­sance, d’être capable de battre n’im­porte qui, d’aller loin dans chaque tournoi », a annoncé le vain­queur de l’US Open 2020 à The National News.