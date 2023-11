Alors que la polé­mique autour du contrôle anti­do­page de Novak Djokovic et de l’équipe serbe enflait à Malaga où la Coupe Davis s’est déroulée la semaine dernière, le joueur fran­çais Laurent Lokoli avait apporté un avis précieux et très juste sur Twitter en expli­quant que « les urines d’avant match n’étaient pas plus précises que celles d’après match ».

Lorsqu’il a été confirmé que les Serbes avaient donné des échan­tillons de sang avant la rencontre puis effectué le test après le quart de finale contre la Grande‐Bretagne, un procédé tota­le­ment auto­risé comme l’a confirmé un porte‐parole de l’Agence pour l’Intégrité du Tennis, le 239e mondial a de nouveau réagi.

« Pourtant… Ce n’est pas comme si on l’avait dit », a posté Lokoli avec un sourire en coin.

Pourtant … c’est pas comme si on l’avait dit 😁😉 https://t.co/OfpxCE1KTG — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) November 27, 2023

La polé­mique n’avait donc pas lieu d’être même si Djokovic avait lui‐même fait part de son mécon­ten­te­ment quant au timing de ce contrôle.