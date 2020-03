Interrogé par L’Equipe sur sa future situation, Laurent Lokoli qui participait au tournoi Future de Toulouse stoppé net, a expliqué que tout cela aurait mérité plus d’organisation : « On a été obligés d’aller sur notre compte Twitter pour avoir des informations, ce n’est pas normal. » Plus loin dans l’interview, Laurent Lokoli évoque le fait que sans assurance privée, il n’aura pas de revenus, il pointe là aussi des carences au niveau de l’ITF : « L’ITF gagne beaucoup d’argent, je pense qu’il y aurait moyen d’en verser une partie aux joueurs. Mais c’est un monde idyllique, je sais très bien que je ne gagnerai rien du tout pendant six semaines. »