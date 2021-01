En 2019, le joueur argentin Juan Ignacio Londero a vécu une année presque historique en affrontant le Big 3 au cours de la même saison. Nadal à Roland-Garros, Federer à Cincinnati, et Djokovic à l’US Open, un vrai baptême du feu. Cette saison fut pour l’instant la plus belle de sa carrière avec un titre à Cordoba et une 50ème place mondiale en Novembre. Aujourd’hui, Juan Ignacio est 81ème. Dernièrement, il est revenu sur cette arrivé sur le circuit. Ce qui l’a le plus marqué c’est définitivement son match face à Rafael Nadal : « Je m’en souviens avec beaucoup de précisions et de détails. C’était ma première expérience dans une tournoi du Grand Chelem. Tout s’enchainait très vite, c’était incroyable. J’avais déjà un titre sur le tour, j’étais Top 100, je jouais bien. Donc quand je suis rentré sur le central pour jouer Rafa, j’ai considéré que c’était un cadeau, je savais aussi que mon père était devant sa télévision, c’était finalement comme un rêve, un mélange de beaucoup de sensations, cela restera graver dans mes mémoires, c’était irrationnel »