On savait qu’il y avait de vraies discus­sions entre l’Arabie Saoudite et l’ATP depuis un bout de temps. Visiblement cela a abouti et la nouvelle va surprendre les spécialistes.

Según The Times, está total­mente confir­mado que Arabia va a orga­nizar un Masters 1000 para enero de 2025. La ATP ha cedido y le dará este torneo que acabará una semana antes que el Open de Australia.



Selon le très sérieux Times, Ryad devrait orga­niser en 2025 un Masters1000 la semaine précé­dent l’Open d’Australie. Maintenant on ne sait pas si ce tournoi se rajou­tera à la liste des ATP1000 déjà présents dans le calen­drier où s’il prendra la place d’un tournoi existant.