Alors que l’édi­tion 2021 a fina­le­ment pu se dérouler comme prévu à Melbourne, même avec du public la plupart du temps, l’Open d’Australie pour­rait être délo­ca­lisé en 2022 ! En retard sur la vacci­na­tion et inquiète de la montée des cas de Covid dans certains pays, l’Australie voudrait fermer ses fron­tières jusqu’à mi 2022, minimum…Les rumeurs ont tout de suite enflé sur l’éven­tuel dépla­ce­ment du Grand Chelem dans un autre pays en janvier prochain.

« Nous allons monter l’Everest s’il est néces­saire que le tournoi se joue ici. Il y a un an, il y avait la même nouvelle et à la fin nous avons pu l’or­ga­niser à Melbourne », a tempéré le direc­teur de Tennis Australia, Craig Tiley, dans des propos accordés à The Age. Affaire à suivre…