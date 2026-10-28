Ce mardi se tenait la confé­rence de presse de présen­ta­tion de la première édition de l’Open Grand‐Metz Est, un tournoi Challenger de caté­gorie 125, qui aura lieu du 15 au 22 novembre 2026 aux Arènes de Metz.

En présence de Julien Benneteau, direc­teur du tournoi, Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis, Cédric Schwaederlé, président de la Ligue Grand Est de Tennis, et Fabian Hardy, président de l’ASPTT Metz Tennis, le plateau de joueurs a été dévoilé et il est assez consé­quent avec la présence de pas moins sept joueurs du Top 100 mondial, dont Daniel Altamier (60e), Mattia Bellucci (66e) et des Français Adrian Mannarino (73e), Kyrian Jacquet (79e) et Benjamin Bonzi (99e).

À noter égale­ment la parti­ci­pa­tion de Nikoloz Basilashvili, ancien 16e mondial et tout récent fina­liste de l’ATP 250 d’Almaty (seule­ment battu par Daniil Medvedev en trois sets).