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L’Open Metz‐Grand Est dévoile un plateau de haut niveau

Par
Thomas S
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Ce mardi se tenait la confé­rence de presse de présen­ta­tion de la première édition de l’Open Grand‐Metz Est, un tournoi Challenger de caté­gorie 125, qui aura lieu du 15 au 22 novembre 2026 aux Arènes de Metz.

En présence de Julien Benneteau, direc­teur du tournoi, Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis, Cédric Schwaederlé, président de la Ligue Grand Est de Tennis, et Fabian Hardy, président de l’ASPTT Metz Tennis, le plateau de joueurs a été dévoilé et il est assez consé­quent avec la présence de pas moins sept joueurs du Top 100 mondial, dont Daniel Altamier (60e), Mattia Bellucci (66e) et des Français Adrian Mannarino (73e), Kyrian Jacquet (79e) et Benjamin Bonzi (99e).

À noter égale­ment la parti­ci­pa­tion de Nikoloz Basilashvili, ancien 16e mondial et tout récent fina­liste de l’ATP 250 d’Almaty (seule­ment battu par Daniil Medvedev en trois sets). 

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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