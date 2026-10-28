Ce mardi se tenait la conférence de presse de présentation de la première édition de l’Open Grand‐Metz Est, un tournoi Challenger de catégorie 125, qui aura lieu du 15 au 22 novembre 2026 aux Arènes de Metz.
En présence de Julien Benneteau, directeur du tournoi, Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis, Cédric Schwaederlé, président de la Ligue Grand Est de Tennis, et Fabian Hardy, président de l’ASPTT Metz Tennis, le plateau de joueurs a été dévoilé et il est assez conséquent avec la présence de pas moins sept joueurs du Top 100 mondial, dont Daniel Altamier (60e), Mattia Bellucci (66e) et des Français Adrian Mannarino (73e), Kyrian Jacquet (79e) et Benjamin Bonzi (99e).
À noter également la participation de Nikoloz Basilashvili, ancien 16e mondial et tout récent finaliste de l’ATP 250 d’Almaty (seulement battu par Daniil Medvedev en trois sets).
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 15:15