Feliciano Lopez a donc été celui qui a partagé sur le court la 1000ème victoire de Rafael Nadal. Le gaucher espagnol considère qu’il est un vrai privilégié, il l’a explique au quotidien Marca : « Jouer contre Rafa pour moi est toujours quelques chose spécial et encore plus maintenant que j’ai 39 ans. Je continue à me pousser tous les jours car je veux toujours pouvoir rivaliser face des champions de cette trempe. Ma satisfaction est de l’avoir pousser. Cela signifie beaucoup pour moi car cela me donne l’illusion de continuer une autre année à jouer au tennis. Et puis il y a le côté émotionnel de sa 1 000e victoire. Je regrette juste que cela ait lieu dans un stade vide. Sortir jouer contre Nadal dans un stade vide est plus difficile que contre n’importe quel autre joueur car ces duels sont vécus avec beaucoup d’émotion, les gradins sont pleins, l’ambiance est intense. Ce n’était donc pas le cas. En revanche malgré tout, je sais qu’être face à Nadal pour sa 1000ème victoire a été un privilège »