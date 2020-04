Pendant cette suspension du circuit, Feliciano Lopez s’est confié au quotidien espagnol Sport où il est questionné sur le Big 3 et leur capacité à dominer le circuit après cette coupure. « Chaque année, c’est plus difficile pour les joueurs plus âgés de rester au top, a rappelé l’Espagnol. Mais ils ont la qualités nécessaires pour continuer à dominer le circuit et à se battre pour les grands tournois. »

Le Madrilène donne ensuite sa vision sur la nouvelle génération : « On a beaucoup parlé de la « Next Gen » mais il faut savoir de qui on parle. Thiem n’est plus le même et il a beaucoup plus d’expérience que Félix (Auger-Aliassime) par exemple. Il y a des joueurs comme Zverev, Tsitsipas ou Shapovalov qui vont beaucoup faire parler d’eux et ils auront l’occasion de gagner des tournois du Grand Chelem dans les années à venir. Mais aujourd’hui, difficile de savoir qui va dominer le circuit. Il est très peu probable qu’une génération comme le Big 3 revienne, je vois plusieurs joueurs qui se partageront les titres. »