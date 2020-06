S’exprimant sur l’affaire de l’Adria Tour pour le site Elconomista, Feliciano Lopez qui a la double casquette de joueur et de directeur du tournoi de Madrid a insisté sur l’idée que Novak n »avait pas donné l’exemple. Cependant « Féli » mesure ses propos en pointant des circonstances politiques favorables. « Ce que Djokovic a fait n’aide pas. Je pense qu’il pourrait faire mieux, j’en suis convaincu. Comme le monde est, vous devez donner une image très différente de celle qui a été donnée. Les politiciens du pays, les autorités sanitaires, qui lui permettent d’organiser un événement sur 4 000 personnes sans masque dans les tribunes, elles ont également une très grande part de responsabilité dans ce qui s’est passé. »

Le joueur espagnol, une fois ce point réalisé, propose une analyse plutôt pertinente sur le mouvement qui prend forme au sein de la communauté des joueurs : « Plus on parle de conditions extrêmes de sécurité pour éviter les risques, plus il semble qu’il y ait un nombre croissant de joueurs qui disent que ce sera difficile à respecter ou à accepter, il y a un réel paradoxe car on ne peut pas s’insurger sur l’affaire de l’Adria Tour et avoir ce type de raisonnement. »