Les langues se délient un peu après le fameux zoom géant et les prises de position de Novak Djokovic, Serena Williams et Rafael Nadal au sujet des conditions dans lesquelles pourraient être organisées l’US Open.

Joueur pour le moins expérimenté, aujourd’hui aussi directeur de tournoi de Madrid, Feliciano Lopez a décidé de battre le rappel comme il l’a exprimé au Daily Mail : « Je pense nous devons commencer à jouer au tennis le plus tôt possible. Cette situation ne peut plus durer plus longtemps. Le circuit doit reprendre. Il y a un temps pour débattre, ce qui a été fait. Maintenant, il faut juste rejouer. Je sais que l’US Open se prépare déjà à accepter que certains joueurs ne viennent pas. Certains pensent que c’est un « sacrifice » de ne pas avoir tout son staff auprès d’eux. Pour ma part, je pense que c’est un tout petit sacrifice. »