Feliciano Lopez qui est aussi directeur du Masters1000 de Madrid a été plutôt incisif en conférence de presse. Interrogé sur la baisse globale du prize money dans tous les tournois depuis la pandémie, l’Espagnol n’a pas mâché ses mots et exige que personne ne tente de se plaindre : « Je voudrais être clair. C’est le mieux que nous puissions avoir pour le moment. Nous devons être conscients de la situation, de ce que le monde traverse aujourd’hui. Tout le monde est logé à la même enseigne dans ces temps bien difficiles. Bien sûr, la dotation du tournoi a subi une réduction importante, certes, mais ce sera la même chose pour le début de l’année 2021. Je ne pense pas que le virus soit éradiqué d’ici peu. Le virus sera encore là pendant longtemps, tant que l’on ne trouve pas un vaccin. Et donc, pour l’heure, je n’ai aucun espoir quant à un changement lié à la dotation. Cela restera là de la même façon pendant longtemps ; les joueurs de tennis doivent s’y résoudre et apprécier également les efforts énormes qui sont accomplis par les organisateurs des tournois. »