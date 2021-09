La confir­ma­tion du Masters 1000 de Madrid jusqu’en 2030 a évidem­ment ravi son direc­teur, Feliciano Lopez. Au moment de l’an­nonce, le joueur espa­gnol de 39 ans a affiché son opti­misme concer­nant le réta­blis­se­ment de son compa­triote, Rafael Nadal.

« On espère voir Rafa à la prochaine édition. Il est encore jeune et a montré qu’il peut surmonter les bles­sures. Il sera le bien­venu car il est le joueur le plus aimé du tournoi », a affirmé Feliciano Lopez.

Depuis sa première parti­ci­pa­tion en 2003, Rafa a toujours répondu présent dans la capi­tale espagnole.