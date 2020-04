Nous sommes en mars 2008 pour le numéro 11. En janvier, Rafael Nadal a triomphé en Australie et nous sommes sur le lancement du livre Le Monde de Rafael Nadal que nous éditons de A à Z. Ce numéro qui reste un collecter concernant le champion espagnol nous permet donc d’interroger des joueurs du tour sur le phénomène Nadal. Son ami Feliciano Lopez est donc sollicité, et ce qu’il nous dit à l’époque sur Rafa est plus qu’instructif.

La question

Rafael Nadal est-il le roi de l’intensité en match comme à l’entraînement ?

« Quand je l’ai vu pour la première fois, jamais, je n’aurais pensé qu’il attendrai ce niveau. Il a tout donné pour progresser d’année en année, et, comme tu peux le voir, chaque saison, Rafa hausse son niveau d’un cran. La première fois que je l’ai vu, c’était à Barcelone, il devait avoir 12 ou 13 ans, et jouait un tournoi – de 14 ans. J’ai regardé son match pendant cinq minutes : ça m’a suffit pour être impressionné par sa façon de se battre. Il était très agressif sur le court, malgré son jeune âge. La deuxième fois, c’était à Séville, pour un Challenger. On s’entraînait ensemble, et j’avais vraiment été bluffé par sa façon de se comporter sur le court. Il voulait toujours gagner le point ! Après seulement deux ou trois coups, il essayait de faire un point gagnant…J’étais vraiment surpris de voir avec quelle autorité il tentait ça (sourire) »