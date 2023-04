Feliciano Lopez a répondu aux ques­tions d’ESPN alors qu’il vit ses derniers instants en tant que joueur profes­sionnel. Logiquement, Feli s’est exprimé au sujet de Rafael Nadal. Le direc­teur du tournoi de Madrid est inquiet comme c’est le cas pour tous les fans.

« Je suis plus inquiet en tant qu’ami. Sur le plan du tennis, je m’in­quiète évidem­ment de savoir s’il pourra rejouer et être prêt pour Roland Garros, ce qui est l’ob­jectif prin­cipal. J’espère donc qu’il se réta­blira rapi­de­ment, et s’il peut le faire à Madrid, ce sera parfait. Les gens l’at­tendent, ils sont impa­tients de le voir jouer, les Madrilènes lui donnent toujours beau­coup d’af­fec­tion à chaque fois qu’il joue, c’est pour­quoi je crains que ce problème ne dure un peu plus long­temps. Cela me fait mal qu’il vive cela, tout comme ce qui est arrivé à Federer, qui a dû se retirer sans pouvoir jouer, en jouant un match de double à moitié boiteux, même si c’était une bonne raison, mais je ne pense pas que ce soit ce dont il avait rêvé après tout ce qu’il a accompli. J’espère que la bles­sure n’est pas si grave et qu’il sera de retour d’ici une à deux semaines. »