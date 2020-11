En plus d’être 64e joueur mondial à 39 ans, Feliciano Lopez a une double casquette en tant que directeur du Masters 1000 de Madrid. L’Espagnol a donné une interview au quotidien Marca où il est notamment revenu sur sa courte défaite face à Rafael Nadal lors de la 1000e victoire en carrière de ce dernier sur le Rolex Paris Masters, le 4 novembre dernier.

« Jouer contre Rafa est toujours spécial pour moi et encore plus maintenant que j’ai 39 ans et que j’apprécie davantage ce type de jeu. Je continue de me pousser tous les jours pour jouer à ce jeu. J’ai pu le pousser à bout et je me suis senti compétitif contre le numéro 2 mondial et peut-être le meilleur joueur de l’histoire. Cela signifie beaucoup pour moi car cela me donne l’illusion de continuer à jouer au tennis une année de plus. Et puis il y a le côté émotionnel d’une 1000e victoire. C’était dommage de jouer dans un stade vide. Sortir jouer contre Nadal dans un stade vide est plus difficile que contre n’importe quel autre joueur car ces matchs sont vécus avec beaucoup d’émotion, les gradins sont pleins, l’ambiance est brutale … Dans les circonstances que nous avons eues, c’est ce qui m’a le plus plu. Le fait d’avoir bien joué, même si je n’ai malheureusement pas pu gagner. »