Feliciano Lopez, le direc­teur du tournoi de Madrid connait mieux que quiconque le circuit mais aussi la qualité des carrières propo­sées par les meilleurs joueurs du circuit qu’il côtoit depuis très longtemps.

Admiratif des prouesses réali­sées par son ami Rafael Nadal, il a tenu derniè­re­ment à lui rendre un bel hommage d’au­tant qu’il connait la diffi­culté de rester au sommet quand on commence à avoir de l’âge : « Peu de joueurs de 34 ans peuvent penser à être là où il est en ce moment. Rafa va de mieux en mieux. Il est peut‐être le meilleur joueur de tous les temps. »

Cette notion de « meilleur joueur de tous les temps » va peut‐être connaître une forme de dénoue­ment avec la période très chargée qui se profile.

Trois tour­nois du Grand Chelem, les Jeux Olympiques… fin septembre, on en saura certai­ne­ment un peu plus sur celui qui prendra dans la course pour devenir l’in­con­tes­table G.O.A.T.