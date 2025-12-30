Auteur en 2025 de la meilleure saison de sa carrière avec en point d’orgue une 8e place mondiale et une première quali­fi­ca­tion pour le Masters, Lorenzo Musetti a bien l’in­ten­tion de progresser en 2026.

Pour cela, il a recruté l’ex­pé­ri­menté entraî­neur espa­gnol, José Perlas, qui a notam­ment travaillé avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya ou Fabio Fognini. Et forcé­ment, l’ob­jectif est de se rappro­cher le plus possible des deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« En ce qui concerne mes objec­tifs, l’idée est clai­re­ment d’es­sayer de réduire l’écart qui me sépare d’Alcaraz et Sinner. J’ai joué plusieurs fois contre Carlos, tandis que je n’ai affronté Jannik qu’une seule fois, à New York, où je n’ai pas réussi à m’ex­primer. Contre Carlos, cepen­dant, je me suis senti bien, surtout sur terre battue, comme à Monte‐Carlo et à Roland‐Garros, où j’avais même un set d’avance. Mais chaque fois que j’ai essayé d’at­teindre son niveau, j’ai eu quelques bles­sures qui m’ont empêché d’ar­river là où je voulais. Pour réduire cet écart, je dois beau­coup travailler mon physique et, heureu­se­ment, je fais déjà des progrès. J’ai aussi un nouveau coach, José (Perlas), qui va certai­ne­ment me donner des conseils utiles. »