Auteur en 2025 de la meilleure saison de sa carrière avec en point d’orgue une 8e place mondiale et une première qualification pour le Masters, Lorenzo Musetti a bien l’intention de progresser en 2026.
Pour cela, il a recruté l’expérimenté entraîneur espagnol, José Perlas, qui a notamment travaillé avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya ou Fabio Fognini. Et forcément, l’objectif est de se rapprocher le plus possible des deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« En ce qui concerne mes objectifs, l’idée est clairement d’essayer de réduire l’écart qui me sépare d’Alcaraz et Sinner. J’ai joué plusieurs fois contre Carlos, tandis que je n’ai affronté Jannik qu’une seule fois, à New York, où je n’ai pas réussi à m’exprimer. Contre Carlos, cependant, je me suis senti bien, surtout sur terre battue, comme à Monte‐Carlo et à Roland‐Garros, où j’avais même un set d’avance. Mais chaque fois que j’ai essayé d’atteindre son niveau, j’ai eu quelques blessures qui m’ont empêché d’arriver là où je voulais. Pour réduire cet écart, je dois beaucoup travailler mon physique et, heureusement, je fais déjà des progrès. J’ai aussi un nouveau coach, José (Perlas), qui va certainement me donner des conseils utiles. »
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 18:15