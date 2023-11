Faisant partie de l’équipe italienne de Coupe Davis qui affron­tera les Pays‐Bas en quarts de finale, ce jeudi à Malaga, Lorenzo Musetti, après être revenu sur sa saison 2023 et sa victoire inat­tendue face à Novak Djokovic, a annoncé qu’il allait devenir père pour la première fois d’un petit garçon au mois de mars. Une sacrée nouvelle pour l’Italien qui aura 22 ans… au mois de mars.

« Oui, fin mars je devien­drai papa d’un garçon et je suis très heureux. Bien sûr, au début, c’était une nouvelle un peu désta­bi­li­sante, mais pas parce que je n’étais pas content, bien au contraire. Mais il y a beau­coup de choses à penser avec Véronica, un socle fami­lial à créer, une nouvelle struc­ture de couple, bien plus impor­tante qu’un mariage. Un enfant, c’est pour toujours. Veronica et moi avons pris la déci­sion de devenir parents sans hési­ta­tion et avec beau­coup de fermeté. Il va falloir s’or­ga­niser mais heureu­se­ment, elle est de Sanremo et ses parents sont à proxi­mité. Nous serons basés à Monte Carlo. Ce sera bien de grandir ensemble, j’es­père avoir une longue carrière et qu’il pourra me voir jouer. Mais surtout pour lui donner satis­fac­tion sur et en dehors du terrain. »