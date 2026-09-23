Lorenzo Musetti a fait parler de lui hier soir.
En effet, l’Italien, blessé depuis sa défaite au deuxième tour de l’US Open, s’est exprimé loin des courts.
Hier avait lieu le défilé Vogue World 2026 à Milan et, après qu’Aryna Sabalenka nous a dévoilé une nouvelle facette de sa personnalité, c’est Lorenzo Musetti qui a été aperçu au défilé, en bonne compagnie.
En effet, on pouvait apercevoir Musetti aux côtés de Jennifer Lopez, star américaine du cinéma et de la musique.
On espère revoir rapidement l’Italien sur les courts de tennis, bien qu’il soit apparu comme un poisson dans l’eau au moment de partager une petite danse avec Jennifer Lopez.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 10:40