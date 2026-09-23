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Lorenzo Musetti aperçu aux côtés d’une star mondia­le­ment reconnue

Par
Henri Touchard
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Lorenzo Musetti a fait parler de lui hier soir.

En effet, l’Italien, blessé depuis sa défaite au deuxième tour de l’US Open, s’est exprimé loin des courts.

Hier avait lieu le défilé Vogue World 2026 à Milan et, après qu’Aryna Sabalenka nous a dévoilé une nouvelle facette de sa person­na­lité, c’est Lorenzo Musetti qui a été aperçu au défilé, en bonne compagnie.

En effet, on pouvait aper­ce­voir Musetti aux côtés de Jennifer Lopez, star améri­caine du cinéma et de la musique.

On espère revoir rapi­de­ment l’Italien sur les courts de tennis, bien qu’il soit apparu comme un poisson dans l’eau au moment de partager une petite danse avec Jennifer Lopez.

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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