Lorenzo Musetti a fait parler de lui hier soir.

En effet, l’Italien, blessé depuis sa défaite au deuxième tour de l’US Open, s’est exprimé loin des courts.

Hier avait lieu le défilé Vogue World 2026 à Milan et, après qu’Aryna Sabalenka nous a dévoilé une nouvelle facette de sa person­na­lité, c’est Lorenzo Musetti qui a été aperçu au défilé, en bonne compagnie.

Lorenzo Musetti with Jennifer Lopez at Vogue World.



Introducing Lore from the block.



🕺🏻💃🏽 pic.twitter.com/VczTHiK2kS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 22, 2026

En effet, on pouvait aper­ce­voir Musetti aux côtés de Jennifer Lopez, star améri­caine du cinéma et de la musique.

On espère revoir rapi­de­ment l’Italien sur les courts de tennis, bien qu’il soit apparu comme un poisson dans l’eau au moment de partager une petite danse avec Jennifer Lopez.