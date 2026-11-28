Grâce à sa victoire contre Jakub Mensik et son succès en double avec Andrea Vavassori, Lorenzo Musetti a permis à l’Italie de se quali­fier pour sa quatrième finale de Coupe Davis consécutive.

En confé­rence de presse après cette magni­fique journée pour lui, le 27e mondial a savouré son retour en très grande forme.

« En gros, tout le monde était à mes côtés l’année dernière : une saison incroyable sur terre battue, dans le top 10, j’ai terminé l’année avec les Finales. En Australie, j’étais dans le top 5 ; dès la première bles­sure, tout le monde a disparu. Cela m’amène vrai­ment à réflé­chir sur les gens et sur le sport en général. C’est très facile d’être un gagnant, il faut aussi l’être quand on perd. Je pense que cette année a été pour moi une saison extrê­me­ment compli­quée, surtout d’un point de vue physique. J’ai vrai­ment frôlé la dépres­sion après ma bles­sure en Australie (il a dû aban­donner en quarts de finale contre Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à zéro, ndlr), alors retrouver ces sensa­tions me donne le senti­ment d’être un gagnant. C’est ce qui a fait la diffé­rence et c’est ce que je n’ai pas réussi à faire à d’autres moments dans ma carrière de tennis. Avec cette atti­tude, nous pouvons certai­ne­ment viser le titre dimanche »