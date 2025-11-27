Devenu papa pour la première fois à seule­ment 21 ans alors que sa carrière venait à peine de décoller, Lorenzo Musetti a dû apprendre à gérer cette nouvelle grande étape de sa vie.

L’Italien et actuel 8e joueur mondial s’est confié avec beau­coup de sincé­rité à ce sujet dans une inter­view publiée par le quoti­dien, la Repubblica.

« On ne me pose pas beau­coup de ques­tions, sauf Alexander Bublik, qui a 28 ans et un enfant de 3 ans. Il est toujours très affec­tueux, nous échan­geons souvent entre papas. Notre premier enfant a été un véri­table boule­ver­se­ment et une belle surprise. Il n’était pas désiré, mais nous avons décidé de le garder, et j’ai dû repenser ma vie. J’avais peur de ne pas être prêt pour cette nouvelle étape. Il fallait fonder une famille, démé­nager, s’agrandir, accepter des respon­sa­bi­lités. Cela n’a pas été facile, cela m’a créé des doutes et des problèmes, j’ai vécu la gros­sesse de Veronica avec beau­coup de tour­ments. Dans ma tête et dans mes résultats. »