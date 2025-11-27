Devenu papa pour la première fois à seulement 21 ans alors que sa carrière venait à peine de décoller, Lorenzo Musetti a dû apprendre à gérer cette nouvelle grande étape de sa vie.
L’Italien et actuel 8e joueur mondial s’est confié avec beaucoup de sincérité à ce sujet dans une interview publiée par le quotidien, la Repubblica.
« On ne me pose pas beaucoup de questions, sauf Alexander Bublik, qui a 28 ans et un enfant de 3 ans. Il est toujours très affectueux, nous échangeons souvent entre papas. Notre premier enfant a été un véritable bouleversement et une belle surprise. Il n’était pas désiré, mais nous avons décidé de le garder, et j’ai dû repenser ma vie. J’avais peur de ne pas être prêt pour cette nouvelle étape. Il fallait fonder une famille, déménager, s’agrandir, accepter des responsabilités. Cela n’a pas été facile, cela m’a créé des doutes et des problèmes, j’ai vécu la grossesse de Veronica avec beaucoup de tourments. Dans ma tête et dans mes résultats. »
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 17:17