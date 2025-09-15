Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Chengdu qui débute ce mercredi, Lorenzo Musetti, actuel 9e mondial (8e à la Race) et auteur de la plus belle saison de sa carrière, a dévoilé son grand objectif pour cette fin de saison 2025.
« Je n’avais pas très bien joué sur dur. Surtout après ma blessure à Paris, j’avais beaucoup souffert. La semaine à New York a été très positive pour moi, et jouer contre Jannik (Sinner), qui est le leader de notre sport, m’a été utile et m’a beaucoup appris. L’objectif de cette dernière partie de la saison est sans aucun doute le Masters de Turin. C’est la priorité. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 16:26