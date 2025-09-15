Tête de série numéro 1 de l’ATP 250 de Chengdu qui débute ce mercredi, Lorenzo Musetti, actuel 9e mondial (8e à la Race) et auteur de la plus belle saison de sa carrière, a dévoilé son grand objectif pour cette fin de saison 2025.

« Je n’avais pas très bien joué sur dur. Surtout après ma bles­sure à Paris, j’avais beau­coup souf­fert. La semaine à New York a été très posi­tive pour moi, et jouer contre Jannik (Sinner), qui est le leader de notre sport, m’a été utile et m’a beau­coup appris. L’objectif de cette dernière partie de la saison est sans aucun doute le Masters de Turin. C’est la priorité. »