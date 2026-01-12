Il y a des para­doxes sur le circuit et la 5ème place mondiale obtenue ce matin par l’Italien Lorenzo Musetti qui vient de perdre sa 7ème finale de suite en est un.

CHE SCALATA RAGAZZI ! 👏🏻😎🎾



Da oggi Lorenzo Musetti è n°5 ATP e raggiunge Sinner in top5 !

Un percorso durato 7 anni ma ora il ranking è sempre più azzurro 💙🎾#Tennis #ATP #Sinner #Musetti pic.twitter.com/hflVNBmhnV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 12, 2026

Lorenzo est donc dans le top 5, la crème du tour, sans avoir gagné le moindre tournoi sur le circuit de sa carrière.

Lorenzo #Musetti has lost his 7th tour­na­ment final in a row, but in the last 36 years he’s not the only player ranked at least 1 week Top‑5 (as Lorenzo tomorrow) to make the same. pic.twitter.com/5oBBBzE4pC — Luca Brancher (@LucaBeck) January 11, 2026

Si l’on peut légi­ti­me­ment penser que cela va arriver bientôt, cela reeste un peu incom­pré­hen­sible et pose malgré tout la ques­tion du niveau de jeu proposé par cette géné­ra­tion qui se posi­tionne derrière Sinner et Alcaraz.