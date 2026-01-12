AccueilATPLorenzo Musetti est 5ème mondial sans un titre à son palmarès depuis...
Lorenzo Musetti est 5ème mondial sans un titre à son palmarès depuis 2022, cher­chez l’erreur !

Jean Muller
Par Jean Muller

Il y a des para­doxes sur le circuit et la 5ème place mondiale obtenue ce matin par l’Italien Lorenzo Musetti qui vient de perdre sa 7ème finale de suite en est un. 

Lorenzo est donc dans le top 5, la crème du tour, sans avoir gagné le moindre tournoi sur le circuit de sa carrière. 

Si l’on peut légi­ti­me­ment penser que cela va arriver bientôt, cela reeste un peu incom­pré­hen­sible et pose malgré tout la ques­tion du niveau de jeu proposé par cette géné­ra­tion qui se posi­tionne derrière Sinner et Alcaraz.

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 08:27

