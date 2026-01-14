Récemment de passage sur le podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Lorenzo Musetti s’est longuement confié sur sa carrière.
Seulement âgé de 23 ans, celui qui vient d’intégrer pour la première fois de sa carrière le Top 5 mondial, a reconnu avoir eu du mal à gérer la pression liée à ses premiers succès sur le circuit, contrairement à ses principaux concurrents.
« Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, et même Holger Rune, l’année où il est arrivé à la quatrième place mondiale, ont certainement mieux géré la pression que moi. Si je pouvais donner des conseils à moi‐même lorsque j’étais plus jeune, je me dirais de mieux gérer certaines situations, certaines pressions. Quand j’ai commencé à obtenir des résultats sur le circuit, je n’étais pas prêt à recevoir autant d’attention. Je me conseillerais de ne pas tout écouter, car tout n’est pas vrai. Je lui dirais : isole‐toi avec ton équipe et concentre‐toi sur ce que tu veux accomplir à l’avenir. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 16:36