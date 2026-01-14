Récemment de passage sur le podcast de Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Lorenzo Musetti s’est longue­ment confié sur sa carrière.

Seulement âgé de 23 ans, celui qui vient d’in­té­grer pour la première fois de sa carrière le Top 5 mondial, a reconnu avoir eu du mal à gérer la pres­sion liée à ses premiers succès sur le circuit, contrai­re­ment à ses prin­ci­paux concurrents.

« Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, et même Holger Rune, l’année où il est arrivé à la quatrième place mondiale, ont certai­ne­ment mieux géré la pres­sion que moi. Si je pouvais donner des conseils à moi‐même lorsque j’étais plus jeune, je me dirais de mieux gérer certaines situa­tions, certaines pres­sions. Quand j’ai commencé à obtenir des résul­tats sur le circuit, je n’étais pas prêt à rece­voir autant d’at­ten­tion. Je me conseille­rais de ne pas tout écouter, car tout n’est pas vrai. Je lui dirais : isole‐toi avec ton équipe et concentre‐toi sur ce que tu veux accom­plir à l’avenir. »