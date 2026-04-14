Lorenzo Musetti a retrouvé le sourire ce mardi à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 500 de Barcelone.

Vainqueur du jeune local, Landaluce (7−5, 6–2), l’Italien a remporté son premier match depuis son cruel abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien.

Interrogé par nos confrères d’Ubitennis après la rencontre, l’ac­tuel 9e joueur mondial, qui demeure l’un des rares joueurs du circuit à évoluer avec un revers à une main, s’est montré parti­cu­liè­re­ment pessi­miste pour l’avenir de ce coup si spectaculaire.

« Le revers à une main est le coup le plus diffi­cile et le plus spec­ta­cu­laire qui existe au tennis. Et je crois qu’il est devenu un peu rare aujourd’hui. Je ne sais pas s’il va dispa­raître ou non, j’espère que non. Mais dans le tennis moderne, avec la vitesse de la balle et l’intensité des échanges, je crois qu’avec le revers à une main, il est diffi­cile de dire qu’on a un avan­tage. Je ne sais pas s’il va dispa­raître, mais pour moi, on va dans cette direc­tion. Et je peux te dire que je n’ap­pren­drai pas le revers à une main à mon fils, car je pense qu’avec les avan­tages que la solu­tion à deux mains offre aujourd’hui en retour, dans la couver­ture du terrain, sur le côté gauche du terrain, dans la récu­pé­ra­tion, il n’y a pas photo. »